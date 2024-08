Karim Adeyemi allontana la Juventus. In un'intervista rilasciata alla Bild, l'esterno classe 2002 sembra non avere dubbi sul proprio futuro che, leggendo le sue dichiarazioni, non sarà a tinte bianconere: "La mia attenzione è rivolta solo al Borussia Dortmund, proprio come prima che circolassero queste voci, il mio percorso qui non è ancora concluso. Avevo le idee chiare già dopo la finale di Champions League. Mi sento molto a mio agio al Borussia e sento ancora la fiducia dei tifosi, dell'allenatore, della dirigenza, del club e dei compagni. Adoro essere qui e giocare in questo grande stadio e in questa atmosfera. I miei piani non sono cambiati".

