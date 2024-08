Galeno nel mirino della Juventus . L'attaccante brasiliano del Porto è un profilo che piace alla dirigenza bianconera tanto che, nella giornata di domani (martedì 6 agosto) è previsto un contatto con il procuratore del classe 1997 . Prezzo del cartellino alto, ma la trattativa c'è e i bianconeri la portano avanti: si parte da una base di almeno 30 milioni di euro per provare a convincere i portoghesi. L'altro profilo valutato, oltre a Nico Gonzalez , è quello di Francisco Conceicao del Porto . Capitolo Todibo : previsti nuovi contatti con il Nizza . Accordo da tempo con il difensore sulla base di un quinquennale, ma il club francese non apre al prestito nemmeno con obbligo di riscatto .

I numeri di Galeno

Che Galeno sia un giocatore efficace sotto porta lo dimostra anche la recente uscita del Porto che in Supercoppa portoghese ha messo a segno due reti nella rimonta contro lo Sporting Lisbona (avanti di tre gol e poi sconfitti ai supplementari). Un punto fermo per il Porto, con Galeno che nella scorsa stagione ha saltato solo 4 partite, scendendo in campo in 48 occasioni e totalizzando 16 gol e 12 assist. Agisce principalmente a sinistra come ala, ma all'occorrenza può anche essere utilizzato sulla destra. Inoltre sugli esterni nel cerchio di centrocampo non trova particolari difficoltà con corsa e fisicità.