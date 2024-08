Non solo Galeno e Nico Gonzalez, la Juventus vuole rinforzarsi anche in difesa e continua a spingere per avere Todibo dal Nizza. Il club francese vorrebbe un obbligo di riscatto certo. La Juve è disposta a rivedere le condizioni che farebbero scattare il riscatto dal momento che quelle poste in precedenza erano considerate difficilmente raggiungibili dal Nizza

Non solo l'attacco (con Galeno e Nico Gonzalez) la Juventus ha intenzione di rinforzarsi anche in difesa in vista dell'inizio del campionato. Il club bianconero ha puntato l'attenzione su Jean-Clair Todibo, centrale classe 1999 di proprietà del Nizza. Rispetto a qualche settimana fa, sembra esserci un'apertura da parte del club francese a trattare con la Juve le condizioni della cessione. I bianconeri vorrebbero il giocatore in prestito, il Nizza è disposto ma vorrebbe l'obbligo di riscatto certo.



L'idea della Juventus era quella di legare l'obbligo di riscatto alla qualificazione in Champions e alle presenze di Todibo (il 70%). Condizioni che se precedentemente erano ritenute tassative dalla Juventus, ma troppo difficili secondo il Nizza per far scattare l'obbligo di riscatto, i bianconeri sarebbero disposti a rivederle, ponendo degli obiettivi più facilmente raggiungibili. Dunque si continua a trattare, la Juve ha mostrato la volontà di trovare una soluzione che possa andare bene anche al Nizza.