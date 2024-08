Terracciano quasi sempre titolare nella scorsa stagione

Per il Monza, Terracciano rappresenta una soluzione di assoluta affidabilità avendo, nella scorsa stagione, disputato da titolare quasi tutti i match con la Fiorentina collezionando ben 47 partite, in cui ha subito 53 gol e ottenuto 13 clean sheets. Per il portiere, la scelta del club brianzolo rappresenterebbe la possibilità di dare continuità al proprio rendimento e per questo motivo sarebbe pronto ad accettare un'offerta del Monza che dovrà, però, trovare l'accordo con la Fiorentina.