Il Milan è sempre più vicino a Emerson Royal . Dopo una lunga trattativa, infatti, manca solo l’ultimo via libero definitivo da parte del Tottenham . L'operazione è in chiusura e l'ok dovrebbe arrivare tra oggi, giovedì 8 agosto, e venerdì 9 agosto.

I numeri di Emerson Royal

Il terzino brasiliano, che ha dimostrato di saper giocare sia a destra che a sinistra e, all’occorrenza, anche come difensore centrale, nell’ultima stagione con il Tottenham ha collezionato 22 presenze in tutte le competizioni. Un gol realizzato, per la precisione contro il Brentford nel corso della prima giornata di Premier League. Agli Spurs dal 2021, per lui in totale 101 presenze, 4 gol e 2 assist in tutte le competizioni.