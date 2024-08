L’allenatore giallorosso ha parlato dal ritiro in Inghilterra: "Tutti i giocatori che ho avuto in ritiro sono della Roma, poi vedremo cosa succederà". E su Dybala: "Quando mi è stato chiesto se c’era qualcuno da tenere legato qui ho risposto di no. Chiunque vuole andare via è libero di farlo. Questo non vale solo per Dybala". Poi, su Dovbyk: "Ci darà tanta profondità". E sulla lunghezza della rosa: "Siamo in 31 e con tutti questi giocatori non si può lavorare bene"

"I giocatori che ho avuto in ritiro in Inghilterra sono tutti giocatori della Roma, poi vedremo cosa succederà. Questo non vale solo per Dybala, ma per tutti. Quando mi è stato chiesto se c’era qualcuno da tenere legato qui ho risposto di no, che non c’era. Chiunque vuole andare via è libero di farlo". Così Daniele De Rossi, allenatore della Roma, a seguito delle varie voci riguardanti Paulo Dybala. Sull’argentino si è registrato il forte interesse dell'Al-Qadsiash. Dybala ha valutato la proposta prima di decidere di rifiutarla, con l'entourage del giocatore che ha già comunicato alla Roma e club saudita la scelta di voler continuare in giallorosso. Lo stesso Dybala che, però, nell’amichevole di sabato 10 agosto contro l’Everton non era presente nella formazione titolare. "Non faccio la formazione in base alle voci che circolano. Non sono cose che mi influenzano. Contro l’Everton – ha spiegato De Rossi – ho messo la squadra che volevo vedere in campo. Iniziamo ad avvicinarci al campionato e dobbiamo essere sempre più simili a ciò che dovremo essere".