Nella giornata di mercoledì Carlos Novel, agente dell'argentino, ha incontrato a Roma gli emissari del club arabo che hanno presentato una nuova offerta dopo quella di inizio agosto. Dybala non ha preso alcuna decisione definitiva e vuole ragionarci ancora su, ma oggi - rispetto a due settimane fa - c'è la concreta possibilità che la Joya lasci il club giallorosso prima del 30 agosto. Non sono previsti nuovi incontri nelle prossime ore, con Novel che ha lasciato la Capitale

Paulo Dybala potrebbe lasciare la Roma in questa sessione di calciomercato. Carlos Novel, agente del calciatore, mercoledì ha incontrato nella Capitale gli emissari dell'Al-Qadsiah , club arabo che da inizio agosto è interessato all'argentino. La Joya aveva già rifiutato un'offerta molto ricca da 20 milioni più bonus perché convinto di restare in giallorosso e trasferirsi in Arabia Saudita alla sua età non rientrava tra i suoi obiettivi.

Nuova offerta dell'Al-Qadsiah, Dybala riflette

Ora, però, Dybala sta dialogando con il club arabo, con la Roma che ha dato l'autorizzazione a trattare a dimostrazione del fatto che non ritiene il calciatore incedibile. L'Al-Qadsiah mercoledì ha presentato una nuova offerta. Le parti si aggiorneranno perché il calciatore non ha preso alcuna decisione definitiva e vuole pensarci ancora su. Oggi, rispetto al rifiuto di due settimane fa, esiste la concreta possibilità che Dybala lasci la Roma prima del 30 agosto. Non sono previsti altri incontri nelle prossime ore per firmare o altro, con le parti in causa che si riaggiorneranno prossimanente e l'agente Carlos Novel che ha lasciato la Capitale.