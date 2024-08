Scanavino: "Un giorno prenderemo un altro Ronaldo"

In un'intervista a Tuttosport, l'amministratore delegato della Juventus ha fatto il punto a pochi giorni dal debutto in campionato contro il Como: "Thiago Motta mi ha stupito. Allegri? Obbligati a interrompere il rapporto". Sulle uscite: "Oggi è molto difficile vendere. Siamo in una situazione non particolarmente florida, peraltro non solo in Italia, perché il mercato non si sta muovendo da nessuna parte". E infine: "Un giorno prenderemo un altro Ronaldo"

L'inizio della stagione è alle porte e la Juventus si prepara a scendere in campo dopo aver iniziato un nuovo ciclo. L'amministratore delegato dei bianconeri, Maurizio Scanavino, ne ha parlato a Tuttosport, partendo dalle prime impressioni su Thiago Motta: "La cosa che mi ha colpito di più è che oltre all’aspetto tecnico, per lui è prevalente soprattutto quello della disponibilità, dell’impegno, della personalità, della duttilità dei giocatori. Insomma, quello per lui è imprescindibile, poi ovviamente più uno è talentuoso, più può essere funzionale e importante per la squadra". Il mercato non è finito e i tifosi della Juventus si chiedono se arriverà mai un altro Ronaldo: "Se lo intendiamo come esempio di top player, allora sì. Non escludo assolutamente che un domani non possa arrivare un top. Certo, vogliamo anche essere capaci di crearli noi, puntando sui giovani o su giocatori di talento che non sono ancora esplosi al massimo. Ma la sostenibilità non deve assolutamente escludere la competitività. La Juventus ha comunque risorse importanti e quindi nell’insieme dell’investimento economico sulla prima squadra non è escluso che un domani possa arrivare un top player. Anzi, direi che ci sarà".