Il Napoli sta lavorando per rinforzare la rosa prima dell'inizio del campionato: Manna a Londra sta aspettando l'apertura definitiva per Lukaku e sta spingendo per Gilmour. Intanto, ha bloccato David Neres e ricevuto la richiesta del Manchester United per McTominay

Ferragosto di mercato per il Napoli che sta giocando su più tavoli per accontentare Conte. Manna si trova a Londra, dove sta aspettando che il Chelsea apra definitivamente ai 30 milioni offerti per Lukaku dopo i segnali positivi ricevuti. Intanto, il Napoli ha bloccato David Neres, in attesa di decidere se prenderlo subito (in caso di rallentamenti ulteriori per il belga) o più avanti quando spera di aver ceduto Oshimen.