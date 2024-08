Nel pre gara di Genoa-Inter, il presidente nerazzurro ha parlato anche di mercato: "Valutiamo una pista molto valida, cerchiamo un giocatore con le qualità e l'età di Bisseck. Manca ancora un pò alla fine della sessione estiva, non abbiamo ansia". E su Gudmundsson: "Accostarlo all'Inter è stato un effetto mediatico" CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE

"Cerchiamo un profilo alla Bisseck sia per quanto riguarda l'età che la qualità", parole a firma Beppe Marotta che, nel pre gara di Genoa-Inter, ha parlato di mercato: "Stiamo seguendo una pista molto valida con Ausilio e Baccin, ma non faccio nomi. Ci sono ancora 15 giorni di mercato, non siamo in ansia. Siamo consapevoli di essere competitivi". E sui rumors delle scorse settimane di Gudmundsson in nerazzurro (poi andato alla Fiorentina) Marotta precisa: "Sinceramente è più un effetto mediatico, abbiamo fatto un'indagine esplorativa ma senza approfondire più di tanto. Il nostro organico ci dà garanzie sia da un punto di vista qualitativo che numerico. Ci sono ancora cantieri in corso come Juventus e Napoli. Il Milan è già più assestato. Penso che i rossoneri siano i rivali più accreditati, ma mancano ancora un pò e altre operazioni possono essere fatte. La griglia di partenza più o meno è la stessa, aggiungo anche Atalanta e Roma". leggi anche Inter, piacciono Palacios e Faye

Palacios e Faye nel mirino Nessun nome da parte di Beppe Marotta, ma i profili che l'Inter sta valutando sono quelli di Tomas Palacios e Mikayil Faye. Entrambi difensori centrali, sono due tra i profili (giovani) seguiti dalla dirigenza nerazzurra. Il primo, argentino classe 2003, di proprietà del Talleres ma in prestito al Rivadavia. Il secondo, nato nel 2004, è del Barcellona. Su Palacios sembrano essersi concentrate maggiormente le attenzioni dell'Inter: il giocatore ha espresso il suo gradimento, ma la concorrenza è fitta e va dalla Germania all'Inghilterra. Ulteriori complicazioni arrivano però anche dalle modalità di una eventuale trattativa: come detto Palacios sta giocando in prestito con diritto al Rivadavia, club che ha l’opzione per acquistare il primo 50% del cartellino quest'anno (2024) a circa 2 milioni, mentre la seconda parte (alle medesime cifre) nel 2025. Dunque, il Talleres in questo momento non può vendere il calciatore se non trovando un accordo economico con il Rivadavia per "richiamarlo" e poi venderlo. Il Rivadavia, invece, potrebbe cederlo solo dopo avere acquistato il primo 50% del cartellino, con il restante 50% della cifra pattuita con l'acquirente che finirebbe al Talleres. Palacios che intanto non giocherà la partita proprio contro il Talleres. Uno stop preventivo in attesa di sviluppi dal mercato europeo.

Il retroscena di mercato su Bisseck Parole chiare da parte di Marotta, con Bisseck che in questa sessione di mercato è stato il giocatore nerazzurro più cercato sul mercato. A svelare il retroscena è stato Matteo Barzaghi, poco prima del fischio di inizio di Genoa-Inter. Il difensore, per il quale l'Inter ha rigettato al mittente tutte le offerte, era entrato anche nel mirino del West Ham: prima di prendere Todibo (strappandolo alla Juventus) il club francese si era spinto fino a 30 milioni di euro. No dell'Inter.