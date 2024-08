Napoli e Juventus su Samu Omorodion. O per meglio dire, i due club negli ultimi giorni hanno chiesto informazioni all'Atletico Madrid per l'attaccante classe 2004. I bianconeri hanno provato a intavolare una trattativa sulla base di un prestito, ma con la squadra di Simeone che non apre a questa possibilità fuori dalla Spagna, dove invece è corteggiato da Villarreal e Real Sociedad. In più in casa Juventus servirebbe l'uscita di Milik. Non nuovo invece l'interesse da parte degli azzurri, con il ds Manna che già a fine campionato andò a visionarlo da vicino: da chiarire però che la priorità per l'attacco resta quella relativa a Lukaku.

