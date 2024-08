L'Atalanta si prepara ad accogliere Lazar Samardzic. Le difficoltà della dirigenza nerazzurra nell'arrivare a uno degli obiettivi principali del mercato, ovvero O'Riley per il quale sono state avanzate al Celtic quattro offerte, hanno portato l'Atalanta ad accelerare sul serbo. Affare chiuso con l'Udinese, con i due club che hanno trovato l'intesa definitiva per una cifra di circa 20 milioni di euro più bonus. Il centrocampista, sul quale c'è stato forte l'interesse delle big della nostra Serie A, è reduce da una stagione da 34 presenze totali in campionato e 6 gol all'attivo. 53 invece i minuti complessivi accumulati in nazionale all'Europeo, contro Slovenia e Danimarca.

