Wesley e Atalanta sono sempre più vicini. Si tratta sui bonus ma il terzino del Flamengo sarà un nuovo giocatore dell'Atalanta. I due club sono al lavoro per definire tutti gli ultimi dettagli con la chiusura della trattativa prevista per la prossima settimana. Di fatto, il classe 2003 è il sostituto di Pubill, il cui arrivo in nerazzurro è saltato per le complicazioni sorte post visite mediche. Operazione importante dal punto di vista economico: 16 milioni di euro più 4 di bonus. Sedici le presenze fin qui in campionato (il torneo brasiliano è già iniziato) con Wesley impiegato principalmente nel ruolo di terzino. All'occorrenza può anche giocare al centro, o a centrocampo, sempre spostato sulla desta.