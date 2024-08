È chiara ma non semplice la questione Dybala. È chiara perché lo sono le posizioni dei protagonisti. La Roma ha fretta: l’occasione del risparmio sull’ingaggio di Dybala viene considerata la chiave per riaprire la porta del mercato fermo dopo i 90 milioni investiti su Le Fée, Soulé e Dovbyk. I ruoli da ricoprire non sono pochi: servono un centrocampista di gamba dal passo differente, un terzino destro e un dribblatore di fascia sinistra. Dybala, invece, fretta non ne ha per una serie di motivi: perché ha sia contratto che offerta, può scegliere e può anche aspettare. L’offerta araba non è a scadenza e gli consente di continuare a sperare in un interessamento di un club impegnato in Champions. Situazione dunque chiara per le posizioni di società e Dybala ma non semplice invece per il mercato della Roma. Più si avvicina il giorno della chiusura e meno sarà il tempo a disposizione per completare le operazioni utili a rinforzare una rosa al momento abbastanza incompleta.



