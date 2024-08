Verso il Verona

Intanto si avvicina la seconda uscita di campionato per gli uomini di Thiago Motta che fanno visita al Verona vittorioso all'esordio contro il Napoli di Conte. Non sarà riconfermata in blocco la formazione scesa in campo contro il Como per via degli infortuni di Weah e K. Thuram. Conferme per Mbangula e Yildiz, mentre in difesa toccherà a Danilo con Cabal (sfida da ex per lui) dirottato a sinistra.