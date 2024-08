Napoli scatenato in questi ultimi giorni di calciomercato. Accordo con il Manchester United per Scott McTominay per un'operazione da 30,5 milioni di euro: il giocatore classe 1996 deve ancora sistemare alcune pendenze con il club. Sempre in mediana, anche Billy Gilmour resta un obiettivo: l'allenatore del Brighton sta spingendo per trattenerlo in Premier League, ma lui vuole andare via, destinazione Napoli. Tra i due club manca l'intesa sui bonus: ballano ancora due milioni circa. L'obiettivo della dirigenza azzurra è acquistarne subito uno (il primo che si sblocca) e portarne un altro alla corte di Antonio Conte anche in base alle uscite.

