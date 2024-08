Entra nel vivo il mercato attorno a Victor Osimhen. Dopo il no alle proposte dall'Arabia (l'Al-Ahli si era spinto fino a 70 milioni di euro per il sì di De Laurentiis), sul centravanti nigeriano del Napoli si è fatto nuovamente sotto il Chelsea di Enzo Maresca. I Blues vogliono anticipare il Psg e presentare nelle prossime ore una prima offerta ufficiale al Napoli e all'agente dell'attaccante. Da capire se ci saranno le condizioni per trovare un'intesa tra le tre parti in causa, e permettere il trasferimento di Osimhen.

