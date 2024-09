Daniele De Rossi avrà il suo nuovo difensore. La Roma "pesca" dal mercato degli svincolati e si assicura l'ex Atletico Mario Hermoso: oggi il suo arrivo in Italia nel primo pomeriggo, mentre lunedì la firma su un triennale. Ma potrebbe non essere l'unico innesto difensivo: in caso di partenza di Smalling in Arabia Saudita (convocato contro la Juventus), i giallorossi valuterebbero l'idea di prendere un altro svincolato: Mats Hummels

Il mercato degli svincolati resta un'occasione per tutte le squadre ancora alla ricerca di tasselli per puntellare la propria rosa. E la Roma, vuole completare l'organico di De Rossi guardando a chi un contratto ancora non ce l'ha. Tutto fatto per Mario Hermoso, svincolato di lusso dopo l’esperienza con l’Atletico Madrid di Simeone. Battuta la concorrenza del Galatasaray, con il difensore che nella giornata di oggi (1 settembre) è atteso nella Capitale nel primo pomeriggio, mentre domani firmerà un triennale. Intanto Chris Smalling, che è stato convocato per la sfida dello Stadium contro la Juventus, è sempre più vicino al trasferimento in Arabia Saudita (mercato che chiuderà lunedì) dopo cinque stagioni in giallorosso. In caso di separazione, la Roma valuterebbe anche il profilo di Hummels, finalista con il Borussia Dortmund nell’ultima edizione della Champions e anche lui svincolato.