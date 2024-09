La Roma ha comunicato ufficialmente le cessioni di Smalling e Joao Costa: il centrale inglese va all'Al-Fayha, mentre il classe 2005 passa all'Al-Ettifaq per 9 milioni. Intanto arriva Hermoso

La Roma continua a muoversi sul mercato: sono ufficiali le cessioni di Chris Smalling e Joao Costa in Arabia. Il centrale inglese è un nuovo giocatore dell'Al-Fayha. Smalling lascia i giallorossi, con cui ha vinto una Conference League, dopo cinque stagioni e oltre 150 presenze. Dopo un inizio carriera in giallorosso, l'ala brasiliana classe 2005 Joao Costa passa invece all'Al-Ettifaq per 9 milioni di euro.