Il calciomercato resta aperto in Turchia fino al 13 settembre e in queste ore sono tante le trattative in via di definizione. Il Galatasaray, dopo il colpo Osimhen, potrebbe tentare un assalto anche per Zalewski della Roma secondo le notizie raccolte dal nostro Luca Marchetti. L'affare potrebbe anche concretizzarsi a titolo definitivo

Il mercato non finisce mai e in queste ore in particolare le trattative sono molto intense in Turchia dove il gong finale arriverà venerdì 13 settembre, alla vigilia della ripresa del campionato. Nei giorni scorsi ha fatto notizia il passaggio in prestito di Victor Osimhen dal Napoli al Galatasaray mentre nelle ultime ore è tornato alla ribalta il Fenerbhace di Josè Mourinho che ha praticamente annunciato l'accordo con la Juventus per il prestito , fino al termine della stagione, di Filip Kostic . Ancora il Galatasaray però potrebbe tornare protagonista con un altro calciatore della serie A. Si tratta del nazionale polacco ed esterno della Roma Nicola Zalewski sul quale è forte nelle ultime ore il club di Istanbul. Secondo le notizie raccolte da Luca Marchetti i turchi potrebbero tentare un affondo per acquistare Zalewski a titolo definitivo

Zalewski cercato anche da Psv Eindhoven e Napoli

Negli scorsi mesi, Zalewski era stato al centro di alcune trattative. Prima quella con il PSV Eindhoven, con gli olandesi che avevano offerto 9 milioni di euro alla Roma. Poi quella con il Napoli: negli ultimi giorni di agosto, gli azzurri e i giallorossi avevano preso in considerazione uno scambio che avrebbe coinvolto anche Cyril Ngonge, ma poi non se ne fece nulla. Ora per Zalewski si apre una nuova possibilità in uscita: nei prossimi giorni si capirà se questa strada potrà essere percorsa. Come ricordato, sarebbe l'ennesima partenza dalla Serie A in direzione Super Lig: non va dimenticato anche, per esempio, il trasferimento di Ciro Immobile al Besiktas, dalla Lazio.