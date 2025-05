Real, ecco Huijsen: la Juventus guadagna 4 milioni

Il Real Madrid anticipa le mosse di mercato in vista della prossima stagione e annuncia il primo colpo da utilizzare già per il Mondiale per Club. Dal Bournemouth arriva Dean Huijsen, 20enne difensore ex Juventus e Roma, che ha firmato un contratto fino al giugno del 2030. Il Real ha pagato la clausola rescissoria di 59 milioni di euro al club inglese. La Juventus guadagnerà circa 4 milioni di euro perché aveva il 10% d'incasso sulla plusvalenza fatta dal Bournemouth

Primo colpo del Real Madrid nell'era post Ancelotti. Dal Bournemouth arriva il 20enne difensore Dean Huijsen dopo il pagamento della clausola rescissoria di 59 milioni. Il Real mette il primo tassello in difesa e tessera il giocatore già dal 1 giugno per poterlo utilizzare dal Mondiale per Club. Per lui un contratto di 5 stagioni fino al 30 giugno del 2030. Nell'affare c'è anche un guadagno per la Juventus. Il club bianconero, infatti, aveva il 10% di incasso sulla plusvalenza che il Bournemouth ha fatto con il calciatore. Considerando che Dean Huijsen è stato acquistato per 15 milioni più bonus, e la clausola ammonta a 59 milioni, la plusvalenza è di circa 40 milioni di euro. Dunque ai bianconeri andrà una cifra di circa 4 milioni di euro.