Tentativo della Roma per Fabregas: il club giallorosso ha avuto un contatto diretto con il Como per provare a "liberarlo", ma da parte del club lombardo non ci sono state aperture. Adesso la Roma potrebbe tornare in pressing su Gasperini

Prosegue la ricerca da parte della Roma del nuovo allenatore. Ieri il club giallorosso ha avuto un contatto diretto con il Como, allo scopo di provare a "liberare" Cesc Fabregas. L’allenatore spagnolo, rivelazione alla prima stagione in A, è infatti un profilo che piace alla Roma e l’incontro serviva ai giallorossi per provare a ottenere un ok dal Como, ma da parte del club lombardo non c’è stata alcuna apertura. Così come era avvenuto un paio di settimane fa dinanzi al pressing del Bayer Leverkusen (alla ricerca del nuovo allenatore dopo l’addio di Xabi Alonso passato al Real Madrid): porta chiusa e Como e Fabregas che avevano ribadito l’intenzione di proseguire insieme. E così sembra che sia realmente, dato che il Como sta già programmando la prossima stagione e il mercato con Fabregas e non vuole “trattare” con nessun club né ascoltare eventuali offerte economiche.