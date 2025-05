Tudor andrà al Mondiale per club, ma secondo le notizie raccolte dalla nostra redazione non sarà lui a guidare la Juventus nella prossima stagione: il primo obiettivo rimane Conte, per il quale verrà fatto un tentativo entro la fine della settimana, preceduto da una comunicazione che verrà inviata al Napoli. Anche per quanto riguarda la dirigenza bianconera non ci sono ancora scelte definitive: le prossime ore saranno decisive anche definire la posizione di Giuntoli

Igor Tudor andrà al Mondiale per Club, questo è stato chiarito ricomponendo il caso nato dalle dichiarazioni dell'allenatore croato dopo la vittoria di domenica sera contro il Venezia. Ma con tutta probabilità, secondo le notizie raccolte dalla nostra redazione, non sarà lui alla guida della Juventus nella prossima stagione. Il primo obiettivo rimane Antonio Conte, per il quale verrà fatto un tentativo entro la fine della settimana , preceduto da una comunicazione ufficiale che verrà inviata al Napoli, come forma di cortesia, preannunciando la chiamata all'allenatore. Solo in caso di mancato arrivo del grande ex, le quotazioni di Tudor tornerebbero a crescere , al rientro dagli Stati Uniti.

Soltanto Chiellini è certo del suo futuro alla Juventus

Ma il punto adesso è: che Juventus troverebbe Conte? Perché anche questo influirà, e non poco, sulle sue scelte. Perché la casella mancante, alla Continassa, non è solo quella dell'allenatore. Ci sono grandi (e segreti) movimenti in atto all'interno del Club. John Elkann ha da tempo preso in mano il dossier Juve, e a giorni arriveranno le prime decisioni. Fare nomi in questo momento sarebbe prematuro, perché - come nel caso di Conte - anche per quanto riguarda i dirigenti non ci sono ancora decisioni definitive, ma un deciso orientamento sì. In questo momento soltanto Giorgio Chiellini è certo del suo futuro alla Juventus, in un ruolo più ampio rispetto all’attuale. Per tutti gli altri ruoli, le riflessioni sono in corso e riguardano anche l’attuale Managing Director Football, Cristiano Giuntoli. Le prossime 48/72 ore saranno decisive per definire anche la sua posizione, mentre si valutano i profili dell’ex ds del Milan, Fredric Massara, e dell'attuale presidente del Tolosa, Damien Comolli, che mirerebbe però al ruolo di amministratore delegato. Anticipare oggi le decisioni che al momento sono solo nelle strategie dell'azionista è impossibile, si tratterebbe di previsioni e non sarebbe aderente alla pura cronaca dei fatti mentre accadono, tuttavia appare sempre più probabile che un profondo cambiamento in società precederà quello sulla panchina bianconera.