Juventus, Marco Silva candidato forte alla panchina

Con il passare delle ore aumenta l'interesse della Juventus per Marco Silva , 47enne allenatore portoghese del Fulham che ha come procuratore Jorge Mendes. L'apprezzamento per Silva era forte anche da parte di Cristiano Giuntoli, vicino ormai all'addio dal club bianconero, che aveva avuto dei primi contatti con Jorge Mendes mentre era ancora in attesa delle decisioni di Antonio Conte poi rimasto a Napoli. La candidatura di Marco Silva però si rafforza con l’imminente arrivo di Damien Comolli , che nei prossimi giorni verrà ufficializzato nella dirigenza bianconera dopo le sue dimissioni dal Tolosa, che da tempo è un suo grandissimo estimatore.. In queste ore la Juventus tramite lo stesso Comolli – che sarà in Italia la settimana prossima – ha ripreso i contatti con l’agente del portoghese.

Chi è Marco Silva

Classe 1977 (48 anni a luglio), portoghese di Lisbona, Marco Silva nella stagione appena conclusa ha guidato il Fulham, conducendolo all’undicesimo posto in Premier League. Apprezzato per il gioco propositivo e offensivo delle sue squadre, che schiera prevalentemente con il 4-2-3-1 con linee molto alte, ha un contratto in scadenza nel 2026 con il Fulham, che guida da 4 stagioni: dopo la promozione in Premier ottenuta al primo anno ha sempre salvato il club, con un decimo, un tredicesimo e un undicesimo posto, per un totale di 184 panchine con una media di 1.56 punti per partita. La sua carriera da allenatore, però, è iniziata in Portogallo: all’Estoril (dal luglio 2011 al maggio 2014) e poi allo Sporting CP (dal maggio 2014 al giugno 2015). Dopo una stagione in Grecia, alll’Olympiacos, ha iniziato la sua avventura in Inghilterra, dove allena dal gennaio del 2017: Hull City, Watford ed Everton, prima del Fulham.