Sono due gli italiani in lista: Leoni del Parma e Comuzzo della Fiorentina. Altri tre giocano nel campionato italiano: Alex Jimenez del Milan, Diao del Como e Yildiz della Juve, in top 10 come l'ex compagno bianconero Huijsen, oggi nuovo tassello del Real Madrid. Ecco i finalisti del premio istituito da Tuttosport, classificati in base a un indice di prestazioni realizzato in collaborazione con Football Benchmark

