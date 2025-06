Accordo raggiunto tra il Milan e l'Al-Hilal sulla base di 35 milioni di euro per la cessione di Hernandez, manca però il via libera del terzino francese che spera ancora in una big europea. C'è stato un sondaggio dell'Atletico Madrid, club dove Theo è cresciuto per nove anni, ma i rossoneri hanno già chiuso col club arabo. Se dovesse partire, l'obiettivo per la fascia è lo juventino Cambiaso che piace sia ad Allegri che a Tare

