Dopo l'addio di Carlo Ancelotti al Real Madrid e l'annuncio del nuovo capitolo della sua carriera con la nazionale brasiliana, l'avventura di suo figlio Davide in Spagna, suo secondo ai Blancos, potrebbe continuare. Il Deportivo La Coruna avrebbe nel mirino l'italiano per il ruolo di nuovo allenatore. Dopo aver valutato diverse opzioni, il club che milita in 2° divisione spagnola, avrebbe individuato nell'italiano il profilo giusto per la panchina. Nei prossimi giorni si attendono sviluppi decisivi nella trattativa. Se questa dovesse concludersi per Davide sarebbe la prima esperienza nel ruolo di primo allenatore. Nelle ultime settimane, il figlio di Ancelotti era stato accostato anche alla squadra scozzese dei Rangers che poi hanno ufficializzato l'arrivo dell'ex allenatore del Southampton Russell Martin. Il Deportivo ha concluso l'ultimo campionato di Segunda Division in 15° posizione con 53 punti. Davide, oltre che al Real, aveva lavorato con suo padre anche al Napoli, all'Everton e al Bayern Monaco.