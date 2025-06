Seconda seduta per Cristian Chivu alla guida dei nerazzurri in vista del Mondiale per Club. Presente l'ultimo acquisto Luis Henrique, così come i fratelli Esposito Sebastiano e Francesco Pio e Valentin Carboni. Si ferma invece per infortunio Piotr Zielinski con la Polonia per via di un fastidio muscolare al polpaccio, da valutare nei prossimi giorni. La squadra partirà la mattina di mercoledì 11 giugno per Los Angeles

