Milan, Allegri sogna Rabiot: occhi su Bouaddi

Il Milan sogna il colpo Rabiot per il proprio centrocampo. Il giocatore è da sempre un pallino di Massimiliano Allegri ma la trattativa con il Marsiglia non è semplice da affrontare anche perché il giocatore non ha manifestato al momento il desiderio di andare via. Con Musah in uscita verso Napoli si guarda con interesse anche al classe 2007 Bouaddi del Lille

Il Milan resta fra le squadre più attive in questa prima parte del mercato. Il sogno per rinforzare il centrocampo porta ad Adrien Rabiot, pupillo di Massimiliano Allegri che lo ha avuto fra i giocatori imprescindibili della sua Juventus e che lo rivorrebbe anche in rossonero. Tare sta cercando di capire i margini di una eventuale trattative e le condizioni che non dovrebbero essere legate ad una clausola. Il calciatore però non ha manifestato l'intenzione di lasciare il Marsiglia, che il prossimo anno giocherà la Champions League. Allegri comunque farà di tutto per convincerlo. Con Musah in uscita verso Napoli il centrocampo rossonero ha bisogno di altri innesti. Allegri è rimasto stregato dal 2007 Ayyoub Bouaddi che nonostante la giovane età ha messo insieme in stagione 24 presenze con il Lille. la sua valutazione al momento è molto alta ma l'attenzione di Tare e del Milan c'è tutta