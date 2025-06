Due acquisti, entrambi in difesa per il Real Madrid. Xabi Alonso avrà a disposizione Trent Alexander-Arnold, arrivato dal Liverpool non a parametro zero ma per 10 milioni per averlo già al Mondiale per Club, e Dean Huijsen (59,5 milioni) che è diventato il difensore più costoso nella storia della Liga.

LIGA, I DIFENSORI PIU' COSTOSI DELLA STORIA