Subito un record per l'ex Juve: i quasi 60 milioni spesi dal Real Madrid sono un nuovo primato nella storia del mercato spagnolo per i difensori (sia centrali che terzini): nessuno nel suo ruolo è mai costato così tanto. In top 10 c'è due volte Koundé e, al netto delle cifre da capogiro del calcio di oggi, resiste un colpo di più di quindici anni fa…

L'EX JUVE HUIJSEN AL REAL: TUTTI I DETTAGLI