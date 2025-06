Contatti continui tra Milan e Atletico Madrid per arrivare all'intesa sul trasferimento di Theo Hernandez: gli spagnoli hanno aumentato l'offerta iniziale arrivando a 20 milioni di euro e ora le parti sono sempre più vicine all'accordo

L'Atletico Madrid si avvicina a Theo Hernandez . Continuano i contatti tra i Colchoneros e il Milan, infatti: gli spagnoli hanno aumentato l'offerta a 20 milioni di euro rispetto alla proposta iniziale di 15 , avvicinandosi quindi alle richieste dei rossoneri. Parti sempre più vicine alla definizione dell'affare dopo che il terzino francese ha detto no all'Al Hilal di Inzaghi che aveva, invece, già trovato un accordo col club.

I numeri di Theo Hernandez al Milan

Potrebbe chiudersi, dunque, dopo sei anni l'esperienza di Theo Hernandez in Serie A. Acquistato nel 2019 per quasi 23 milioni di euro dal Real Madrid, al Milan ha disputato 262 partite in tutte le competizioni, con un bilancio realizzativo di 34 gol e 45 assist. Numeri che hanno contribuito alla conquista dello scudetto nella stagione 2021/22 e della Supercoppa Italiana nella stagione appena conclusa. Da rossonero ha indossato anche la fascia di capitano, ma il suo futuro sembra parlare spagnolo.