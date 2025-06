Non solo Kevin De Bruyne: il Napoli cerca un'alternativa a capitan Di Lorenzo nel ruolo di terzino destro. L'obiettivo seguito dal ds Manna è Juanlu Sanchez, difensore classe 2003 e attualmente di proprietà del Siviglia. C'è l'ok del giocatore, ora bisognerà chiudere l'intesa anche con il club spagnolo. I contatti proseguiranno nelle prossime ore

Il ds del Napoli Giovanni Manna è in Spagna e nella giornata di oggi, giovedì 12 giugno, ha incontrato la dirigenza del Siviglia con l'obiettivo di trovare l'intesa per Juanlu Sánchez, terzino destro classe 2003. Nel dettaglio, il difensore spagnolo ricoprirebbe il ruolo di vice Di Lorenzo e ha già dato l'ok al trasferimento: adesso si cerca l'intesa con il club spagnolo, che valuta il giocatore tra i 15 e i 20 milioni e sembra non voler accettare cifre inferiori. Nel corso della stagione appena conclusa, Sanchez ha collezionato 32 presenze, segnando quattro gol e realizzando altrettanti assist.