I campioni d'Italia continuano a essere molto attivi sul mercato. È stato trovato un accordo con Lucca e la prossima settimana si cercherà l'intesa definitiva con l'Udinese. Nel suo viaggio in Spagna il Ds Manna potrebbe anche approfondire i discorsi per Jesus Rodriguez, 19enne del Betis

Il Napoli è intenzionato a rafforzare tutti i reparti. Compreso l'attacco, dove uno dei nomi preferiti del ds Manna resta sempre quello di Lorenzo Lucca . Ci sono stati nuovi contatti e c'è un accordo di massima col centravanti dell'Udinese, mentre con i friulani si cercherà la prossima settimana di trovare un'intesa definitiva . L'attaccante classe 2000 ha terminato la stagione con 12 gol in campionato più due in Coppa Italia.

Si punta anche Jesus Rodriguez?

Nel suo viaggio in Spagna a Siviglia per il difensore Juanlu Sanchez, Manna potrebbe approfondire i discorsi anche per un esterno alto sinistro che piace molto. Si tratta di Jesus Rodriguez, 19enne del Betis che ha brillato nella sua prima stagione da professionista (3 gol e 2 assist per lui). La pista è al momento complicata e sul giocatore c'è da registrare anche l'interesse del Como.