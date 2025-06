Sabato 14 giugno alle ore 23.15 italiane l'Inter presenterà in una conferenza stampa il neo allenatore Cristian Chivu. Evento che, in occasione dell'inizio del Mondiale per Club che vede i nerazzurri protagonisti, si svolgerà a Los Angeles e che potrete seguire live su Sky Sport 24



