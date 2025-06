In attesa di definire il nuovo allenatore, con un incontro previsto oggi con Gilardino per chiudere, il club toscano spingerà per il Cholito. L'attaccante, due volte campione d'Italia con il Napoli, potrebbe arrivare nella prima squadra italiana in cui giocò suo padre Diego: nell'ultimo Pisa in Serie A, 34 anni fa, c'era infatti l'attuale allenatore dell'Atletico Madrid PISA, INCONTRO CON GILARDINO PER CHIUDERE: LA SITUAZIONE

In attesa di portare un ex attaccante come Alberto Gilardino in panchina, il Pisa si muove per avere anche un nuovo centravanti. E il club toscano spingerà per avere Giovanni Simeone, che ha il contratto in scadenza a giugno 2026 con il Napoli, con un'opzione a favore della società del presidente Aurelio De Laurentiis. L’attaccante argentino, che a Napoli ha vinto due scudetti, ha 29 anni e vanta già 9 stagioni nel nostro campionato. Arrivato in Serie A nel 2016-2017 con il Genoa, ha giocato due anni alla Fiorentina, poi due stagioni al Cagliari, una al Verona, prima del triennio napoletano. Ora potrebbe tornare in Toscana. In una squadra di famiglia…

Pisa, l'ultima volta in A c'era papà Simeone Il Pisa torna quest’anno in A dopo un’assenza di 34 anni. I nerazzurri mancavano infatti al massimo campionato dal 1990-1991. E anche in quella squadra c’era un argentino come Giovanni Simeone: proprio suo papà Diego. Il ‘Cholo’ era infatti un giovane centrocampista di 20 anni, arrivato in Italia dal Velez Sarsfield: in quel Pisa, retrocesso in B come Lecce, Cesena e Bologna, l’attuale allenatore dell’Atletico Madrid giocò 31 partite, segnando 4 reti (alla Juve sia all’andata che al ritorno). Restò al Pisa anche l’anno dopo, in Serie B, per poi passare in Liga: prima di diventare una bandiera dell’Atletico e di tornare in Italia con Lazio e Inter, giocò nel 1992-1993 al Siviglia. Insieme a Maradona: il Cholito ha giocato (e vinto) nello stadio intitolato alla leggenda argentina, ex compagno di squadra di papà. E ora, dopo il Napoli, Giovanni può iniziare una nuova avventura: con addosso la prima maglia italiana di papà Diego.