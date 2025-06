Il Monaco continua a pensare a Paul Pogba come rinforzo per l'estate. Il club francese ha avviato nuovi contatti con il classe 1993, ancora svincolato dopo la fine dell'avventura con la Juventus, dopo i primi sondaggi di qualche settimana fa. I dialoghi procedono e sono positivi , quindi resta viva la possibilità di vedere il centrocampista ripartire dalla Ligue 1.

L'ultima presenza quasi 2 anni fa

Paul Pogba non gioca una partita ufficiale da Empoli-Juventus dello scorso 3 settembre 2023, quando entrò nel secondo tempo per 28 minuti. Poi la squalifica per doping inizialmente di quattro anni ma poi ridotta a 18 mesi. Il 15 novembre 2024 c'è stata la risoluzione del contratto con la Juventus. Ora, da svincolato, aspetta la squadra giusta per ripartire.