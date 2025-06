I rossoneri avanzano per il centrocampista classe 2003. Nuovi contatti in corso con il Valencia per avvicinarsi alle richieste del club spagnolo. Pronta offerta da 20 milioni di euro, bonus compresi

Il Milan avanza per Javi Guerra. I rossoneri hanno avviato nuovi contatti con il Valencia, per cercare di avvicinarsi alle richieste del club, ed è pronta una prima offerta per il centrocampista attorno ai 20 milioni di euro, bonus compresi. Gli spagnoli chiedono di più per il classe 2003 - attorno ai 25 milioni - ma le parti sono al lavoro per trovare un punto d'incontro, con il Milan fiducioso di poter chiudere l'operazione forte della volontà del giocatore. Il secondo obiettivo dei rossoneri rimane Ardon Jashari, anche se la trattativa è complicata per via dei costi elevati.