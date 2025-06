La Juventus è al lavoro sul mercato alla ricerca di un attaccante. L'obiettivo numero uno è Victor Osimhen, per il quale verrà fatto un nuovo tentativo. La trattativa rimane complicata sia per l'ingaggio che per le richieste del Napoli. Il club azzurro chiede 80 milioni di euro per cederlo in Italia, visto che la clausola è attiva solo per l'estero.

