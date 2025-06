Mercato Juve, il nodo resta il futuro di Vlahovic

Alcune certezze e qualche interrogativo per la Juventus verso l'esordio al Mondiale per Club . La prima certezza è Igor Tudor fresco di rinnovo del contratto , poi l'asse portante della squadra tranne il capitano, Locatelli , ancora alle prese con il recupero dalla distorsione alla caviglia. Nel debutto contro l' Al Ain non ci sarà, inutile correre rischi. Ci sarà invece il numero 10, Kenan Yildiz , il presente e il futuro della Juventus. Juventus che sta lavorando per blindarlo. Il suo contratto scade nel 2029, ma ha un ingaggio relativamente basso: 2 milioni e mezzo lordi. La Juventus è pronta a raddoppiarlo con prolungamento al 2030 , proprio per evitare eventuali assalti.

Vlahovic-Comolli, colloquio negli Usa

Per un contratto che presto arriverà ce n'è un altro di cui si parla da tanto tempo e al momento è in fase di stallo. Con Dusan Vlahovic la situazione è complessa. Scadenza 2026 con ingaggio che dal primo luglio arriverà a 12 milioni netti. La Juventus vuol capire quali sono le intenzioni del giocatore perché così non farà parte del progetto e si valuteranno le eventuali proposte. Comolli si è tutelato strappando un'apertura dal Psg per un nuovo prestito per Kolo Muani. Vlahovic ormai sa di non essere un intoccabile, le sue stagioni sono stati caratterizzate da alti e bassi. Da gennaio in poi ha giocato poco e segnato pochissimo appena tre gol in campionato. Il suo futuro alla Juventus è in bilico e condiziona non poco anche le strategie di mercato. Quindi va trovata al più presto una soluzione. Il direttore generale Comolli raggiungerà nelle prossime ore la squadra negli Stati Uniti e di certo avrà modo di parlare con il giocatore e non saranno ammesse risposte interlocutorie.