La nuova Roma di Gasp: le mosse di mercato

Come cambierà la Roma con il nuovo corso targato Gasperini. Sarà certamente una squadra completamente diversa. La rosa sarà da arricchire nel pacchetto dei difensori centrali, in mezzo al campo e sugli esterni. In attacco l'allenatore vorrebbe un giocatore con le caratteristiche di Lookman. Un profilo seguito con attenzione è quello di Ezzalzouli del Betis Siviglia

Quella di Gasperini sarà una Roma completamente diversa rispetto all’ultima. Tanti ruoli da sistemare, rosa da arricchire nel pacchetto dei difensori centrali, in mezzo al campo e sugli esterni. Queste le emergenze, poi si passerà al reparto offensivo

dove c’è tanto materiale da utilizzare possibilmente anche per ottenere ricavi. Volentieri la Roma per esempio venderebbe il rientrante Tammy Abraham per provare a ridisegnare l’attacco. Gasperini chiede un giocatore simile a Lookman, un attaccante di strappo, bravo nell’uno contro uno da sistemare sulla trequarti un profilo seguito con attenzione è quello di Abde Ezzalzouli, 23enne marocchino di proprietà del Betis Siviglia. Lo conosce bene la Fiorentina che ne ha subito i gol

sia all’andata che al ritorno della semifinale di Conference. Quest’anno 9 gol totali

non molti, tanto talento da migliorare però in fase realizzativa, mettersi a lavorare con Gasperini sarebbe per lui la più bella delle notizie.