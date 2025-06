In attesa di capire chi sarà il nuovo direttore sportivo dei giallorossi, con l'ufficialità della risoluzione consensuale con Ghisolfi che è prevista nelle prossime ore, la società si sta muovendo con Gasperini per il mercato in entrata: tentativo con Wesley del Flamengo, giocatore che Gasp aveva già cercato ai tempi dell'Atalanta

La Roma è al lavoro per rafforzare la rosa in questa sessione di mercato. I giallorossi potrebbero provarci seriamente per Wesley del Flamengo. Il neo allenatore Gian Piero Gasperini lo voleva già quando era all'Atalanta e ora lo vorrebbe portare a Roma. Nei prossimi giorni, quando verrà definita la situazione societaria dopo la separazione da Ghisolfi, i giallorossi potrebbero fare sul serio per l’esterno destro.