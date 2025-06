Roma, sarà Massara il successore di Ghisolfi

Nelle ultime ore sono continuati i contatti positivi tra la dirigenza giallorossa e Frederic Massara per il ruolo di direttore sportivo. L'ex ds del Rennes e in passato anche del Milan torna dunque a lavorare nella capitale dopo l’interruzione del rapporto nel 2019. Fra oggi e domani attesa la firma

Frederic Massara è sempre più vicino al ritorno alla Roma. Positivi i contatti nelle ultime ore con la dirigenza giallorossa che vuole rapidamente trovare il sostituto di Ghisolfi per il ruolo di direttore sportivo. Massara è reduce dall'esperienza nel Rennes in Ligue 1 e prima ha già lavorato nella Roma fino al 2019 come collaboratore di Walter Sabatini. In carriera è stato protagonista anche nel Milan con cui, da dirigente, ha vinto lo scudetto della stagione 2021-22.