La Juventus comincia a muoversi per Jonathan David. Il Direttore generale Damien Comolli ha avuto nella serata di oggi lunedì 23 giugno un primo contatto interlocutorio con l'entourage del giocatore per sondare la possibilità di completare l'operazione. Al momento, i bianconeri non affondano e nell'incontro le parti non sono entrane nemmeno nei ragionamenti di richieste e offerte. L'attaccante ha sul tavolo anche offerte importante dall'Arabia, ma vorrebbe aspettare.