Il club inglese mira a una doppia operazione con i bianconeri per Weah e Mbangula: contatti in corso tra i due club e trattative nel vivo per entrambi i giocatori

Il Nottingham Forest sta portando avanti una doppia operazione con la Juventus per Weah e Mbangula. I contatti sono in corso e la trattativa è entrata nel vivo. Il club inglese ha messo gli occhi sui due giocatori bianconeri per rinforzare il loro reparto esterni e vorrebbe chiudere l’accordo attorno ai 22/23 milioni di euro per l’acquisto di entrambi.