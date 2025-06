Juve-Sancho, previsto nuovo contatto con lo United

I bianconeri avranno un nuovo contatto con il club inglese nella giornata di mercoledì 25 giugno per l'esterno, con la volontà di spingere per arrivare a un accordo tra le parti

La Juventus continua a trattare con il Manchester United per Jadon Sancho . A differenza del Napoli i dirigenti bianconeri hanno lavorato più con il club che con gli agenti del giocatore, è previsto un nuovo contatto in video call con i Red Devils nella giornata di mercoledì 25 giugno . L'obiettivo dei bianconeri è quello di capire la fattibilità dell'operazione per spingere cercando di trovare un accordo tra le parti.

Da Conceicao a Weah-Mbangula: la situazione esterni

La Juventus ha presentato una prima offerta al Porto per la permanenza di Francisco Conceiçao sotto i 30 milioni (costo della clausola). Un'offerta per ora rifiutata dai portoghesi che chiedono di più. Il Nottingham Forest, invece, sta portando avanti una doppia operazione con la Juventus per Weah e Mbangula attorno ai 22 milioni di euro per l’acquisto di entrambi (14 milioni per l'americano, 8 milioni per il belga).