Insieme al nuovo direttore sportivo Igli Tare, era presente anche l’amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani , che ha voluto fare chiarezza sulla nuova riorganizzazione all’interno della società. “Tare” ha detto, “sarà utile oltre che per il mercato anche per la gestione sportiva quotidiana. Non crediamo ci sia bisogno di una rivoluzione totale , ma qualche cambiamento andrà fatto perché vogliamo essere competitivi per vincere i trofei”.

Di qui, la scelta di Allegri: “Che ha esperienza, una storia di vittorie dentro e fuori dal Milan”. “Di lui mi ha colpito la conoscenza del nostro club e del calcio italiano” ha proseguito. “È un vincente, ha grande energia, voglia ed entusiasmo. Tare me l’ha sempre detto: ‘È l’uomo giusto’ e mi fa pensare che sia così”. Con lui si dovrà ricostruire una squadra che punti al successo. “Serviranno sacrifici rispetto al tetto ingaggi che abbiamo imposto? Il calcio è centrale nel nostro progetto, ma i soldi non arrivano dal cielo”. Gli interventi saranno mirati, quindi, ma oltre a Reijnders e Theo non è detto che partiranno altri big. “Maignan è stato corretto. Lui come il suo agente: hanno dato apertura a una trattativa con il Chelsea, ma non hanno forzato la mano per il trasferimento”. E l’accordo non è stato trovato. “Futuro a medio-lungo termine con lui? Chi vivrà, vedrà”. Mentre più serena sembra la situazione legata a Pulisic: “Ha ancora tre anni di contratto con noi” ha detto Furlani.