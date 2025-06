Novità nella trattativa tra la squadra di Fabregas e l'attaccante spagnolo, che sta risolvendo la situazione del fine prestito anticipato col Galatasaray. A quel punto Morata potrà trasferirsi al Como, che segue anche un altro rossonero: si tratta di Thiaw, difensore che dovrà rispondere all'interesse del club azzurro. Ed è avviata l'operazione col Celtic per Kuhn, esterno offensivo protagonista in Champions

Non solo Morata: il Como punta Thiaw...

Non solo Morata tra gli obiettivi del Como, che guarda in casa Milan anche per la difesa. Nella lista del club biancoblù è infatti finito Malick Thiaw, difensore rossonero classe 2001. La squadra di Fabregas sta aspettando una risposta dal giocatore tedesco per capire se è intenzionato o meno ad accettare il trasferimento.