Il Milan fa sul serio per Honest Ahanor. Già seguito dal club rossonero per età (17 anni), profilo e prospettiva futura, il terzino del Genoa è sempre più un obiettivo milanista. Dopo aver giocato la sua prima stagione in Serie A con 6 presenze e un assist contro il Napoli, Ahanor piace molto ad Allegri e allo staff. Passi avanti nella trattativa e, sempre nella giornata di oggi (26 giugno), sono previsti nuovi contatti tra le parti per cercare di trovare un'intesa.