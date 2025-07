L'esterno olandese ha ridotto una parte dei suoi compensi per facilitare l'intesa finale tra Napoli e Psv. Il Bologna abbassa la richiesta a 30 milioni per Beukema, con gli azzurri che offrono 28. Il club di De Laurentiis punta a Milinkovic-Savic, ma con termini diversi rispetto a quelli della clausola

Il Napoli è sempre più vicino a chiudere altre due operazioni in entrata. Noa Lang ha deciso di ridurre una parte dei suoi compensi per facilitare la riuscita dell'operazione nelle prossime ore, velocizzando così il raggiungimento dell'intesa economica finale tra azzurri e Psv. Operazione da 25 milioni più 5 di bonus. Per quanto riguarda Sam Beukema, il Bologna ha abbassato la richiesta per il suo cartellino scendendo a 30 milioni di euro. Parti sempre più vicine, con il Napoli che è arrivato a offrirne 28.